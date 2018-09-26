"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

CHP’den emekliye zam teklifi

26 Eylül 2018, Çarşamba 16:20
CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, düşük emekli maaşlarının kademeli olarak yükseltilmesi talep edildi.

Teklif, 1200 liranın altında emekli maaşı olmamasını hedefliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, asgarî emekli aylığının 2019 yılında 1200 TL, 2020 yılında 1400 TL, 2021 yılında 1600 TL olması, 2022 yılında ise asgarî ücretle eşitlenmesini öngörüyor.

Etiketler: emekli, zam, chp
Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik krizden çıkmak için

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

    Ruhani: ABD ile Orta Doğu'da savaşmak istemiyoruz

    Erdoğan New York'ta Yahudilerle buluştu

    ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderecek

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den İran'a suçlama

    Avrupa'dan Afrika'ya 44 milyar Euro'luk temiz enerji yatırımı

    AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib teşekkürü

    Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek

    Macron: İran nükleer silaha sahip olmamalı

    Bölge ülkeleri Nil Nehri konusunda anlaşamadı

    İsrail'e ABD koruması devam ediyor

    Filistin'i tanıma sözü verdi

    Ekim alanları neden daraldı?

    'Nüfusumuzun yarısı uyku rahatsızlığından muzdarip'

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    Şehit korucular dualarla...

    Avrupa Parlamentosu'nda Müslümanları ilgilendiren önemli toplantı

    Afrin'de 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristler Türkiye'ye getirildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Masumlar kim vurdu’ya gitmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi ve hukuk
    Genel

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Cehenneme uğramayan olmayacak mı?
    Ahmet BATTAL

    Adalet bürokrasisi ve komedileri
    Faruk ÇAKIR

    Daha kötüsü ne olabilir?
    Kadir AKBAŞ

    Savruluyoruz!
    Genel

    Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeniden topyekûn bir hizmet ve ilânat seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt, valiler yerine velilere kumandan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.