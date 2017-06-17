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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk yanıt

17 Haziran 2017, Cumartesi 17:43
​CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcılara yeni talimat verdiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİM Genel Kurulu'nda CHP'nin yürüyüşü ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yargıya talimat vermeye başladı. Bu adaletsiz sürecin en önemli sorumlusu kendisi, adaleti ortadan kaldıran kendisidir. Kendi adalet sistemini kurmak için talimatla hakimler ve savcılar oluşturan kendisidir. 2 gün önce Anayasa'nın 138. maddesi aklına gelip yargı bağımsızdır diyen Erdoğan bugün savcılara talimat veriyor. Kılıçdaroğlu'nu gözaltına alın veya ifadeye çağırın diye. Meclis'te adliyede adalet bırakmazsanız, ana muhlafet pratisi başkanı da çıkar sokaklarda halkla birlkte adalet arar. Her yere kilit vurabilirsiniz ama sokaklara vuramazsınız. O nedenle sokaktayız. 15 Temmuz'da halk sizin baskıcı rejiminin için değil, demokrasi için sokaklara çıktı. Sokaklar o zaman kutsaldı da şimdi mi cehennemin kapıları oldu."

 

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

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