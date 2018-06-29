CHP'den Eren Erdem'in tutuklanmasına tepki geldi

CHP Sözcüsü Tezcan, Eren Erdem'in tutuklanmasına ilişkin, "PM üyemiz ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Erdem'in bu davanın sonunda aklanacağına inanıyoruz, hiçbir şüphemiz yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eski İstanbul Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri Eren Erdem'in bugün haksız, hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığını savundu.

Erdem'in sabaha karşı Ankara'da evinin önünde gözaltına alındığını, ardından da İstanbul'a götürülüp, 35. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla tutuklandığını bildiren Tezcan, bu sürecin hiçbir yerinde hukuk olmadığını ifade etti.

Tezcan, "Eren Erdem'in tutuklanması, başından sonuna kadar kurgulanmış siyasi bir operasyondur. Bu tutuklama Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin, hukuki güvenliğinin olmadığının kanıtıdır" diye konuştu.

Eren Erdem hakkında açılan davanın, "FETÖ'ye yardım" iddiasını içerdiğini belirten Tezcan, Erdem'in zaten bu dava nedeniyle 19 Eylül'de duruşması bulunduğunu kaydetti.

İddianame kabul edildikten sonra tutuklama kararı verilmediğini anımsatan Tezcan, "19 Eylül tarihinde Eren Erdem, duruşmasına gidecek, savunmasını yapacak. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Her şey net olarak ortaya çıkacak ama bir algı operasyonu yaratılmak için Eren Erdem apar topar tutuklanıyor" dedi.