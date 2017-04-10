CHP'den evet çadırına ziyaret

Afyonkarahisar'da CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, evet çadırını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan ve Merkez İlçe Başkanı Yusuf Onur Seçme, Erenler semtinde saldırıya uğradığı belirtilen evet çadırını ziyaret etti. Çadırda nöbet tutan yetkililerle konuşan Demirkırkan, "Saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. Demirkırkan, "16 Nisan'da çıkacak sonuç milletimizin hayrına olsun. Bir arada yaşamayı sürdüreceğiz. Anadolu'muz, 17 Nisan'dan sonra da düğünde, cenazede kardeşliğini sürdürecektir. Bu süreci barış içinde tamamlamak halkımıza karşı görevimizdir" dedi. DHA

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