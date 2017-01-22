CHP'den flaş karar!

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.

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