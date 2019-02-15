CHP'den istifa eden Kocadon DP'den aday olacak iddiası

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Bodrum'da bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat boyunca toplantı yapan iki başkan ayın 19’unda Muğla’da düzenlenecek büyük miting de Kocadon’la el ele bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon, CHP'den istifa etmesinin ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırladı. Bir restoranın toplantı salonunda yaklaşık 3 saat boyunca fikir alış verişi yapan Uysal ve Başkan Kocadon, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Uysal'ın açıklamaları, "Kocadon DP'den aday oluyor" şeklinde yorumlandı.

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