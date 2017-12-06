CHP'den Kudüs açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, İsrail'in daha da cesaretlenmesini sağlayacak. Dünyanın Filistin'i tanıması noktasında CHP'nin sonsuz desteği var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, yaptığı açıklamada, Filistin halkının, kendi kaderini tayini, özgürlüğü ve dünyanın bu devleti tanıması noktasında büyük mücadeleler verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin geçmişten bu yana Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Eğer böyle bir adım atılırsa bu diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir." dediğini aktaran Aksünger, iş bu aşamaya gelmeden, diplomatik çabalarla, Amerika'da yapılacak lobi faaliyetleriyle sorunun çözülebileceğine işaret etti.

Dış politikanın iç siyasete alet edilmesi nedeniyle, bu adımların zamanında atılamadığını savunan Aksünger, "Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, İsrail'in daha da cesaretlenmesini sağlayacak. CHP dün söylediğinin bugün de arkasında. Filistin'in özgürlük mücadelesinde, halkının kendi kaderini tayininde, dünyanın Filistin'i tanıması noktasında CHP'nin sonsuz desteği var. Ancak ne yazık ki ülkemizin dış politikası bugün buna hizmet etmiyor. Bu çok üzücü." dedi.

"Diplomasiyi ve arka kapı diplomasisini çok iyi yapmak gerekiyor"

Gelinen aşamada da ABD'nin söz konusu kararı almasına karşı bir şeylerin yapılabileceğini dile getiren Aksünger, "Amerika'nın bu kararı alması, birçok ülkenin bu kararı alma noktasındaki cesaretini ortaya koyacak. Amerika'nın bu kararı almasını engelleyebilmek için diplomasiyi ve arka kapı diplomasisini çok iyi yapmak gerekiyor. Bu saatten sonra da bunlar yapılabilir ama bu dış politika bakışıyla biraz zor gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.