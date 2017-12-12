CHP'den 'mal varlığı' hamlesi

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ailesinin mal varlığının araştırılması için Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillere çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun malvarlığı ile ilgili çağrısı üzerine CHP harekete geçti. CHP, Kılıçdaroğlu'nun eşi ve yakınlarının malvarlığı ile ilgili önerge verdi. Önergede, Meclis'ten araştırma yapılması istendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sahibi olduğu Buz Rezidans'ta aldığı daireye ilişkin getirilen yorumlara tepki göstermiş, CHP'li vekillere, "Buradan söylüyorum, CHP milletvekillerine söylüyorum: Benim ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta ve hatta dünürlerim, hepsi için araştırma önergesi verin ve hepsi araştırılsın, hepsi araştırılsın. Hiçbir tereddüdüm yok. Beş kuruş bulursanız beş kuruş, gelip bu kürsüden özür dileyeceğim, beş kuruş bulursanız. Ama ben bu, Ankara'daki beylere de seslenmek isterim. Benim gösterdiğim cesareti siz gösterebilir misiniz?" demişti.