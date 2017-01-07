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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

CHP'den TBMM Başkanlığı'na ‘sahte pusula' başvurusu

07 Ocak 2017, Cumartesi 14:05
TBMM Genel Kurulu'nda Emekli Sandığı Kanun görüşmelerinde bazı AK Partili milletvekillerinin sahte pusula kullandığının ortaya çıkması üzerine CHP, TBMM Başkanlığı'na başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sahte pusula kullanımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Başkanlığı'na yaptığı başvuruda; TBMM Genel Kurulunun 52. Birleşiminde CHP milletvekillerinin yoklama talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada pusulayla oy kullanan AKP milletvekilleri, Mustafa Şahin, Mehmet Akyürek, Hacı Özkan, Metin Bulut, Abdülkadir Yüksel ve Serkan Bayram'ın Salonda bulunmadıkları tespit edildiğini ifade etti.

'MECLİS ÇATISI ALTINDA SUÇ İŞLENMİŞTİR'

"Dolayısıyla TBMM Genel Kurulunun 52. Birleşiminde Yüce Meclisin çatısı altında suç işlenmiştir" diyen CHP'li Gök, başvuru dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: 

"Söz konusu suçun iktidar Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin planlı ve organize bir girişimi sonucunda gerçekleştiğine kuşku yoktur. Genel Kurul Salonunda olmayan milletvekilleri için sahte oy pusulası düzenlenmesi yeni karşılaşılan bir durum olmayıp, siyasi iktidara mensup milletvekillerinin daha önce de benzer girişimlerde bulundukları TBMM tutanaklarına yansımıştır. Yaşananlar demokrasimiz açısından utanç vericidir." 

'ANAYASA GÖRÜŞMELERİNDE DE YAŞANABİLİR'

Gök sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum, 9 Temmuz Pazartesi günü görüşmelerine başlanacak olan Anayasa Değişikliği Teklifinin görüşme sürecinde de Anayasa ve iç tüzüğe aykırı, suç teşkil eden benzer hukuksuzlukların yaşanabileceği kuşkularını artırmaktadır. Genel Kurulun 52. Birleşiminde yukarıda adı geçen milletvekilleri için doldurulan oy pusulaları ile TBMM TV'nin sahte oy pusulası hazırlıklarını gösteren görüntülerinin kayıt altına alınarak suç duyurusunda bulunulmasını ve Anayasa değişikliğinin görüşmeleri sırasında benzer hukuksuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını arz ve talep ederim."

Sputnik Türkiye

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