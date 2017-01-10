CHP'den YSK'ya KHK başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, 680 sayılı KHK'da yer alan yurt dışındaki seçmenlere yönelik seçmen kütüğü düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğu ve bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağının tespiti istemiyle YSK'ya başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan yurt dışındaki seçmenlere yönelik seçmen kütüğü düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğu ve bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağının tespiti istemiyle, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Tezcan, başvuru dilekçesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca yurt dışı seçmen kütüğünün, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerin görev çevreleri gözetilerek, YSK tarafından oluşturulması gerektiğini aktardı.

Aynı Kanun'un geçici 23. maddesinin ise bu düzenlemeye 31 Aralık 2016 tarihine kadar bir istisna getirdiğini belirten Tezcan, bu şekilde yurt dışı adres kayıt sistemi oluşana kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak veya mevcut bilgilerle Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün oluşturulabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Bu istisna hükmün, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla mülga hale geldiğini kaydeden Tezcan, Kanun'un 35. maddesine göre yurt dışı seçmen kütüğünün de yurt içi seçmen kütüğü gibi adres kayıt sistemine göre oluştuğunu anlattı.

Tezcan, 6 Ocak 2017'de yayımlanan 680 sayılı KHK'nın 80. maddesiyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 49. maddesinin mülga 3. fıkrasının yeniden düzenlendiğini belirterek, "Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtları, yaşadıkları ülkede kullanılan adres verilerine veya o ülke ve bağlı olduğu temsilcilik bilgisine göre tutulur." şeklinde yeni bir kanun hükmü getirildiğini bildirdi.

Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasının, seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağını öngördüğünü anlatan Tezcan, 680 sayılı KHK ile getirilen hükmün, 298 sayılı Kanun'un 1 Ocak 2017'de kendiliğinden yürürlükten kalkan düzenleme yerine getirilen yeni bir istisna olduğunu ifade etti.

Bu yolla temel seçim kanunu olan 298 sayılı Kanun'un 35. maddesinin değiştirildiğini bildiren Tezcan, daha önce geçici 23. madde ile askıya alınan 35. maddenin, bu kez 5490 sayılı Kanun'un 49/3. maddesi ile yeniden askıya alındığını kaydetti.

Bu düzenlemenin, açıkça Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklik olduğunu ve Anayasa'nın 67. maddesi uyarınca 7 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiğini savunan Tezcan, olağanüstü hallerde çıkarılacak KHK'ların, TBMM'de kabul edilen olağanüstü hal ilanına ilişkin kararla sınırlı ve burada belirtilen konuların gerekli kıldığı halleri kapsayabileceğini, seçim kanunlarında değişiklik yapmanın ise mevcut kabul edilmiş olağanüstü halin gerekli kıldığı bir konu olmadığını ileri sürdü.

Tezcan, bu düzenlemenin yok hükmünde olduğunu savunarak, Anayasa'nın 121. maddesindeki olağanüstü halin gerekli kıldığı düzenlemenin dışında kaldığının ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağının tespitine karar verilmesini istedi.