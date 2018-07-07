CHP grubu yarın mecliste kapalı olarak bir araya gelecek

CHP grubu yarın kapalı olarak Meclis’te bir araya gelecek. Kapalı grupta Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirilecek. CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Yaşar Tüzün'ün TBMM Başkanvekilliği görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP Grup Başkanvekilliği görevine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun işaret edeceği üç ismin gelmesi, işaret edilenler dışında başka bir ismin aday olarak çıkmaması bekleniyor.

EYLÜLDE SEÇİLDİLER

CHP MYK’da Kılıçdaroğlu’nun kendisini temsil edecek 3 isim için bir yorum yapmadığı belirtilirken, şu an görevi yürüten grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç. Söz konusu isimler eylül ayında bu görevlere seçilmiş, Kılıçdaroğlu herhangi bir isim işaret etmemişti.

İNCE'YE YAKIN YAŞAR TÜZÜN'ÜN GÖREVİ DEĞİŞECEK Mİ?

CHP’nin Meclis Başkan Vekilliği koltuğunda ise yine eylül ayında gerçekleşen seçimle gelen Muharrem İnce’nin çekirdek kadrosundaki isimlerden Yaşar Tüzün oturuyor. CHP kulislerinde Tüzün’ün göreve devam edip etmeyeceği merak edilirken, göreve yakın zamanda başlaması ve seçimle gelmesi nedeniyle değişiklik olmayabileceği belirtiliyor.