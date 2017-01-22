CHP Grup Başkanvekili Gök'ten 'mükerrer oy' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bazı AKP milletvekillerinin yoklama sırasında mükerrer oy kullandıklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bazı AKP milletvekillerinin yoklama sırasında mükerrer oy kullandıklarını belirterek, "Mükerrer oy kullanmak suretiyle sahtecilik işlemini gerçekleştiren bu milletvekillerini ve AKP Grubu'nun bu iradesini halkımıza şikayet ediyoruz. Alınan karar yok hükmündedir, tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla Meclisin tatil kararı alınamamıştır." dedi.

Gök, beraberindeki CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Meclisimizin kara bir gününü yaşıyoruz. İktidar partisinin emellerine ulaşmak için başvurduğu bir sahtecilik yöntemiyle maalesef bugün yine karşı karşıya geldik." ifadesini kullandı.

AKP'nin grup önerisinin oylanması sırasında CHP olarak yoklama istediklerini aktaran Gök, Meclisin çalışması ve halkın yararına yasaları geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Meclisin kapanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Gök, bu nedenle AKP'nin, Meclisin 7 Şubat'a kadar tatile girmesini içeren grup önerisine ret oyu verdiklerini kaydetti.

Gök, AKP'nin, yoklama sırasında 164 milletvekilini Genel Kurul salonunda bulundurması gerekirken mükerrer oy kullandırdığını, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın da elektronik sisteme girenlerle oy pusulası gönderenleri karşılaştırmadığını ve yeter sayının sağlandığı gerekçesiyle grup önerisinin kabulüne karar verdiğini ileri sürdü.

Levent Gök, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız incelemede AKP milletvekillerinden Trabzon milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın hem elektronik sistemde oy kullandığını hem de oy pusulası göndermek suretiyle oy kullandığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bu durumda iktidar partisinin sağlayabildiği oy, bu mükerrer oylar düşüldüğünde 161'de kalmaktadır. Dolayısıyla mükerrer oy kullanmak suretiyle sahtecilik işlemini gerçekleştiren bu milletvekillerini ve AKP Grubu'nun bu iradesini halkımıza şikayet ediyoruz. Alınan karar yok hükmündedir, tam kanunsuzluk halidir. Dolayısıyla Meclisin tatil kararı alınamamıştır. Meclisimizin derhal yarın toplanarak bu önerge üzerinde tekrar görüşmesi ve karar alması gerekmektedir. Tam eylemli bir İçtüzük ihlali yapılmıştır.

Halkımızı buradan uyarmak istiyoruz. Yapılacak referandumda sandıklara sahip çıkılması, iktidarın Meclisin itibarını zedeleyecek şekilde böylesine mükerrer ve sahte oy kullanmaya tevessül etmesi nedeniyle ülkemizde hukuksuz bir referandum sürecinin yaşanacağı ortadadır. Herkesi uyarıyoruz. Sandıklara sahip çıkacağız. İktidar partisinin Meclisten ve halktan çekindiği ortadadır. Şimdi referandum sürecinde AKP'nin yapacağı her türlü hukuksuzluğa karşı tüm halkımız gözünü açmalı ve dikkatli olmalıdır. Bunların yapacakları referandumda bütün Türkiye'nin 80 milyonu görevli olmalıdır. Sandıklar korunmalı, bir tek oyun heba edilmemesi için çalışılmalıdır."

Meclis Başkanı'nı göreve davet eden Gök, mükerrer oy kullanmak ve bu oyları geçerli saymak suretiyle kabul eden ve zabıtlara geçiren milletvekilleri ve Meclis Başkanvekili hakkında da bir işlem başlatılması gerektiğini savundu.

Gök, "Bu oylamayı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Eylemli bir İçtüzük ihlali olduğundan dolayı tekrar yapılmasını talep ediyoruz. Bu sahteciliği yapanların da hukuk önünde hesap vermesinin takipçisi olacağımızı bildiriyorum." diye konuştu.