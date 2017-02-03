CHP Grup Başkanvekili: Referandumda "hayır" demek demokrasi aşkının tecellisi olacak

​CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Referandumda 'hayır' demek, 15 Temmuz'u elinin tersiyle püskürten milletin demokrasi aşkının tecellisi olacaktır." dedi.

Altay, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin yapılması planlanan referandumu değerlendirdi. Referandumda "hayır" demenin, 15 Temmuz'u elinin tersiyle püskürten milletin demokrasi aşkının tecellisi olacağını dile getiren Altay, şunları kaydetti: "Tam tersini 'evet' demek, tek adam yönetimine, temel hak ve özgürlüklerimizin, bütün haklarımızın anayasal güvenceden çıkarılarak, bir kişinin iki dudağının ucuna teslim edilmesine, yeni 15 Temmuzların yaşamasına ve yaşatılmasına vesile olur. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sayın Akdoğan'ın referandumla 15 Temmuz arasında bağlantı kurmasını milletin takdirinde çok olumsuz değerlendirileceğini biliyorum" AA

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