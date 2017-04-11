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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

CHP Grup Başkanvekili: Söylediklerinin tümünü reddediyoruz

11 Nisan 2017, Salı 17:58
​CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, referanduma yönelik evet ve hayır kampanyalarının eşitsiz koşullarda yürütüldüğünü savundu.

İktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın, devletin imkanlarını ve kadrolarını evet kampanyası için seferber ettiğini öne süren Gök, tüm bunlara karşın referandumda anayasa değişikliğine hayır sonucu çıkacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor, farkında mısınız? Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun" ifadelerini kullandığını aktaran Gök, bunun ibret verici olduğunu belirtti. Gök, şöyle konuştu:

"Hangi devrimi yapacaksınız? Türkiye'de bir tek devrim yapılmıştır. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan laik cumhuriyet ve onun devrimleridir. Bu devrimlere karşı bir karşı devrim mi yapmak istiyorsunuz? Kuracağınız yeni devletin adı nedir? Nasıl bir devlet kuracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni kırıp yeni bir devlet mi kurmak istiyor sunuz? Ne söylüyorsunuz siz? Ne söylediğinizi farkında mısınız?"

Gök, "Hodri meydan Sayın Bahçeli. CHP'ye saldıracağına, 'Halkımız devrim yapıyor, kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanının sözleri karşısında ne diyorsun?" diye sordu. 

"Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsızlık yeminini çiğneyerek bir kampanya yürüttüğüne ve söylemlerinin merkezine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyduğuna dikkati çeken Gök, Genel Başkanlarına yönelik sözlerin aslı astarı bulunmadığını söyledi. Levent Gök, "Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı takmış kafayı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neden? Bir tek doğruları CHP'liler söylüyor da ondan. Cumhurbaşkanı'nın içine düştüğü bu hezeyanlı durum içinde Genel Başkanımızla ilgili ifade ettiği; 'Kasetle geldi, kasetle gidecek' sözü siyaset ve ülke yönetim tarihimizin siyasi etiğini ayaklar altına alan en önemli sözlerinden bir tanesidir. Ne demek bu Sayın Cumhurbaşkanı? Bütün devlet olanakları elinde. Hodri meydan, ne biliyorsan çık söyle. CHP'nin Genel Başkanını tayin etmek senin elinde mi? CHP'yi AK Parti mi zannettin?" 

"Söylediklerinin tümünü reddediyoruz"

Erdoğan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşama ilişkin Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine de değinen Gök, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tartışmaların yaşandığı bu dönemde Cumhurbaşkanı'nın Genel Başkanımıza atfen söylediklerinin tümünü reddediyoruz." ifadesini kullandı. 

"Arabayı duvara bunlar toslatmıştır"

Mecliste darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun, çalışmalarını üç ay önce tamamlamasına karşın raporunun hala yazılmamış olmasına da işaret eden Gök, bunun manidar bur durum olduğunu belirtti.

Gök, "Arabayı duvara bunlar toslatmıştır. CHP, devrilen arabanın altına girmiş, canı pahasına onun yeniden yola çıkması için çabalamıştır. Bunu kimsenin görmezden gelmesine veya başka yönlere çekmesine izin vermeyiz."değerlendirmesinde bulundu.

AA

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