CHP içinden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol da partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

Erdem, yaptığı paylaşımda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muarrem İnce'nin aldığı oy oranını hatırlatarak "2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin,50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer" ifadelerini kullandı.

'DERHAL İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol da partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti. Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi.