CHP iddialara araştırma istedi

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarının Meclis tarafından araştırılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile ilgili olarak, “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum.” şeklinde açıklamaları üzerine başlayan tartışmanın, karşılıklı beyanlar, açılan tazminat davası ve Kılıçdaroğlu’nun bazı belgeleri açıklaması ile yeni bir aşamaya geldiği belirtildi. Gerekçede, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, dünürünün, eniştesinin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün ve oğlunun yurt dışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan belgelerin araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” ifadeleri yer aldı.