CHP itiraz etti, bilboardlardaki 5 'Evet' afişi kaldırıldı

UŞAK'ta CHP'liler, belediyeye ait olan ve propoganda için izin verilen yerler dışında kalan 5 adet elektronik billboardda bulunan evet propagandası reklamlarını YSK'ya şikayette bulundu. Şikayet üzerine konuyu inceleyen Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, elektronik billboardlarda yayınlanan evet propagandasının kaldırılmasına karar verdi.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliğini kapsayan referanduma sayılı günler kala, 1 Nisan'da CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından referanduma ilişkin üzerinde 'Geleceğim için hayır' yazısı ve bir kız çocuğunun fotoğrafının bulunduğu afiş, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nın şikayeti üzerinde polis tarafından asıldıkları yerden söküldü. CHP Uşak İl Başkanlığı da yaptığı araştırmada Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun 15 Mart 2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı gereği, izin verilen yerler dışında Uşak Belediyesi'nin şehir merkezinde Atapark, Halıpazarı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Stadyum ve Otogar Kavşaklarında bulunan belediyeye ait 5 elektronik billboardın izin verilen yerler dışında olduğunu belirledi. Billboardları fotoğraflayarak konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyan CHP Uşak İl Başkanlığı'nın şikayetini değerlendiren Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, elektronik billboardlarda yer alan siyasi içerikli reklam, afiş ve diğer yayınların kaldırılmasına karar verdi.

"YARIŞ ADİL OLSUN"

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'la birlikte basın açıklaması yapan CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, "Adil bir yarışın olmasını istiyoruz. Yasaya aykırı bir şey varsa bizlerin ve bu reklamları geçirenlerinde yasaya uymasını istiyoruz. Tüm devlet imkanlarını kullanarak evet kampanyası yapanlar var. Bizlerde kendi özverimiz ve emeklerimizle hayır kampanyasına devam ediyoruz. Bu şekildeki haksızlıklarını herkese eşit şekilde uygulanmasını düşünüyoruz. Usulsüz propagandaları tespit ederek YSK'ya başvuruda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

17 Nisan sabahı çok hayırlı bir sabah olacağını belirten CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise, "Yüksek Seçim Kurulu'na teşekkür ediyorum. İl Başkanlığımızın yaptığı müracaat incelenerek adil bir karar verildi. Uşak'a kurulan 5 adet elektronik billboardu Uşak'a kazandırdığı için belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Ama burada aykırı olan bir durum var. Bu billboardların seçimden veya referandumda en az bir ay önce yapılması ve YSK'ya bildirilmesi gerekirdi. Bunlar 15 gün içinde yapıldı. En sonu yapılan da Başbakan Binali Yıldırım'ın Uşak mitingine iki gün kala 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na dikildi. Bu billboardlarda siyasi bir reklamın dönemeyeceği kararı alındı. Kararın tebligatı Emniyet Müdürlüğü'ne de ulaştı. Sahada en çok çalışan ve kim hak ediyorsa milletin verdiği kararlara saygılıyız" diye konuştu.