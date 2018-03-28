CHP kiminle ittifak yapacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünü ve CHP liderinin ittifak görüşmeleri yaptıkları konusunda bir açıklamada bulunduğunu yazdı.

Selvi’nin aktar- dığına göre Kılıçdaroğlu, ayrıntı vermekten kaçındı ancak ittifak görüşmelerinin yerel seçim için yapıl- madığını bildirdi. Selvi’nin “Kılıçdaroğlu açıkladı, ‘İttifak görüşmeleri yapıyoruz’” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup gazeteci Türkiye-AB zirvesinden, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına kadar ufuk turu yaptık. Görüşmeden tam ayrılırken, Kılıçdaroğlu ittifaklar konusunda öyle bir şey söyledi ki kafam karıştı. Kılıçdaroğlu, ”İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor” dedi. Peki, hangi parti ya da partilerle görüşülüyor, görüşmeleri kim yürütüyor, bir ilerleme sağlandı mı? CHP lideri ser verdi sır vermedi, “O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabiî görüşmeler yapılıyor” dedi. Zaten merakımı kamçılayan da Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu oldu. Kılıçdaroğlu bu denli gizli tuttuğuna göre, ittifak çalışmaları ciddi tutuluyor demektir. İttifak çalışmalarını izleyeceğim ve bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım.”