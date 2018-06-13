CHP konuşma hakkını kullanmayacağını YSK ve TRT'ye bildirdi

CHP kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) bildirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "TRT’nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK’ya ve TRT’ye bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Tezcan'ın konuya ilişkin YSK'ye gönderdiği yazıda, bu kapsamda 11 Haziran'da çekimi yapılan ve 17 Haziran'da yayınlanacak konuşmanın da yayınlanmasından vazgeçildiği belirtildi.