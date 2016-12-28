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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

CHP'li Böke: Madde madde dökülmeye başladı; bu teklif Meclis'ten geçmeyecek

28 Aralık 2016, Çarşamba 17:41
'Teklif, madde madde dökülmeye başladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifine ilişkin "Teklif, madde madde dökülmeye başladı. Biz inanıyoruz ki bu teklif, Meclis'ten geçmeyecek; çünkü her ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar, biz biliyoruz ki AKP ve MHP milletvekilleri içinde de oy kabininde vicdanlarıyla başbaşa kaldıklarında; cumhuriyetin, Meclis'in ve demokrasinin yok edilmesine 'hayır' diyecek olan vicdanlı, vatansever birçok vekil var" dedi. 

CHP Sözcüsü Böke, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemini kamuoyuyla paylaştı. CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında Böke, yedek milletvekilliğiyle ilgili düzenlemenin Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifinden çıkarılmasını değerlendirdi. Bu şekilde yapılan anayasanın ülkeye barış, huzur ve refah getirmeyeceğini savunan CHP'li Böke, "O kadar kuralsız, derme çatma, ciddiyetsiz ki yapılan bu anayasa, 16 gün içerisinde çürüdü. Teklif, madde madde dökülmeye başladı. Cumhuriyeti yıkan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki milletvekillerinin kendi koltuklarıyla ilgili olan madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltukları için duydukları endişeyi cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceği için de duymalarını diliyoruz ve bunları bütün milletvekillerinden bekliyoruz. Bu teklife olumlu oy verenler, bu vebali tarih önünde üstlenmeye hazırlarsa oy verecekler" dedi.

"BU TEKLİF, MECLİS'TEN GEÇMEYECEK"

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'ten geçmeyeceğini ileri süren CHP Sözcüsü Böke, şöyle konuştu: "Biz inanıyoruz ki bu teklif, Meclis'ten geçmeyecek; çünkü her ne kadar baskı altında olurlarsa olsunlar, biz biliyoruz ki AKP ve MHP milletvekilleri içinde de oy kabininde vicdanlarıyla başbaşa kaldıklarında; cumhuriyetin, Meclis'in ve demokrasinin yok edilmesine 'hayır' diyecek olan vicdanlı, vatansever birçok vekil var. Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratları, yurtseverleri, milliyetçileri olarak bu mücadeleye hazırız"

DHA

Etiketler: selin sayek böke, yeni anayasa, chp
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