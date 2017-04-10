CHP’li İnce'den Erdoğan'a: Egemen Bağış'a da Bakara suresini öğretseydi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilen fotoğraflarını hatırlatarak, ''Dedem de bana aynısını yapmıştı. Bir farkla... Dedem çektirip gazetelere göndermemişti'' dedi. İnce, "Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakara suresini öğretseydi" diye konuştu.

​"Bakara suresini öğretseydi" İnce, referandum çalışmaları kapsamında Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde halka hitap etti. Erdoğan'ın torununa Kuran-ı Kerim eğitimi verirken çekilmiş fotoğrafının medyaya servis edildiğini söyleyip, bunu eleştiren İnce, ”Sayın Cumhurbaşkanı torununa Kuran öğretiyor. Fotoğrafını çekiyor, gazetelere veriyor. Çocukluğumu hatırladım. Aynen dedem de bana aynısını yapmıştı. Dedem de bana öğretmişti. Bir farkla. Dedem çektirip gazetelere göndermemişti. Acaba diyorum toruna güzel öğretiyorsun, sağolasın, varolasın da keşke bakara-makara diyen Egemen Bağış'a da Bakara suresini öğretseydi” dedi. “Kimseye böyle yetki verilmez” Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi ile 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir kararname ile vatandaş yapılabileceğini savunan İnce şöyle konuştu: ”Cumhurbaşkanı evet çıkarsa sabah eline böyle bir kâğıt alacak. Yazacak kararnameyi, 3.5 Milyon Suriyeli vatandaş yapılmıştır. Gönderecek resmi gazeteye yayınlanacak. Mesela devlet memuru olup da buna evet diyecek adamın aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Mesela şöyle der ‘Emekli ikramiyeleri şimdiden sonra 10 taksitle ödenecek; Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü lağvedilmiştir.' Bunları yapabilir. Bu yetkiyi veriyorsunuz. Yani 3,5 milyon devlet memurundan bir tane evet çıkmaması lazım. Böyle bir yetki verilmez kimseye.”

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