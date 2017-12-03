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CHP'li Özel: Salı günü yeni, büyük bomba patlayacak

03 Aralık 2017, Pazar 21:50
CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yabancı devlet lehine askeri ve siyasi casusluk yapmakla suçlanan Reza Zarrab'a belgelerin kim tarafından, ne karşılığında verildiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 5 Aralık Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na kadar açıklamaması halinde büyük bombanın patlayacağını söyledi.

Özel, şunları söyledi:

"Reza Zarrab, bundan 15 gün öncesine kadar Türkiye'nin en itibarlı kişilerinden biriydi. Yurt dışında 5 bin 700 vatandaşımız tutuklu olmasına rağmen sadece biri için hem de birkaç gün arayla iki tane nota verildi; 'Nerededir? Sağlığından endişe ediyoruz?' diye. 15 gün içinde verdikleri nota son derece anlamlıydı. Çünkü daha önce Türk askerlerinin başına torba geçirildiğinde nota vermeyen AK Parti Hükümeti, 'Ne notası? Müzik notası mı bu? O kadar kolay mı nota vermek?' diyordu. Türk askerine çuval geçirilmesine nota vermesi zor gelen AK Parti Hükümeti, Zarrab için 3 günde 2 tane nota vermişti. Şimdi bugün o Reza Zarrab'ın hain olduğunu, ajan ve iftiracı olduğunu söylüyorlar. Eğer Reza Zarrab iftira atıyorsa, yalancıysa dün mal varlığına neden el koydunuz? Söyledikleri gerçek değilse neden mal varlığına el koyuyorsunuz? Ama mal varlığına el koyma gerekçesine baktığımız zaman diyorlar ki  'Türkiye için kritik bilgilerin yabancı devletlere verilmesi. Yabancı bir ülke lehine Türkiye'de ajanlık yapması' ile suçlanıyor. Daha önce, 'İyi bir iş adamıdır, muteber bir insandır. Hayırseverdir ve yaptığı hayırlar ile kendisini tanıyoruz' diyenler, eline plaket tutuşturanlar şimdi Reza Zarrab'ı hain ilan ediyorlar. Eğer bu adam hain ise düne kadar neden arkasında durdunuz? Eğer bu adam yalancıysa mal varlığına niye el koyuyorsunuz?  Eğer söyledikleri doğruysa ve mal varlığına el koyuyorsanız o zaman soru şu; 'Bu ajana bu kadar bilgiyi, neyin karşılığında kim sızdırdı?' bunu görmek lazım."

'ZAFER ÇAĞLAYAN'IN ÖTMESİNDEN Mİ KORKUYORSUNUZ?'

Açıklamasının ikinci kısmında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan üzerinden AK Parti'ye yüklenen Milletvekili Özel, "Bir başka soru ise Reza Zarrab rüşvetçi olduğunu, rüşvet verdiğini itiraf ettiği için mallarına el konuyor. Peki alanlar? Onun 45- 50 milyon dolar verdiğini söylediği Zafer Çağlayan ortalıkta geziyor. Sesini çıkarmıyor. Üç maymunu oynuyor. 50 milyon Euro. Bu parayı Zafer Çağlayan'a verdiğine göre onun mal varlığına daha neden el konmuyor. Yoksa mal varlığına el konursa bu Zafer Çağlayan'ın mı ötmesinden mi korkuluyor? Yoksa el konulursa 45-50 milyon Euro'nun hepsi orada çıkmayacak, o da bu sefer devamını ne yaptığını anlatacak mı diye korkuluyor? Bunu da görmek lazım" diye konuştu.

'EN BÜYÜK YOLSUZLUĞUN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?'

TBMM'de bir soruşturma komisyonun kurulması gerektiğini ve 4 bakan ile Zarrab olayına karışanların Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini ifade eden Özel, sözlerine şöyle devam eti:

"Bugün ABD'de yeni çıkan bilgiler ve belgeler artık Türkiye'nin bu söylenenleri doğru olduğunu ve kabul etmesi üzerine. Çünkü söylediği ifadeler doğrultusunda, 'Ajanlık yapıyor' dediler, yedi sülalesini mal varlığına el koydular. O zaman dava yeniden açılmalıdır. Şimdi eskiden yargılanan ve o günkü konjonktürde saray tarafından aklanan, paklanan birileri. 'Dava yeniden açılamaz' diyor. Bal gibi açılır. Delil durumu değişmiştir. Yeni bir soruşturma komisyonu kurulur. 4 bakan Yüce Divan'a yollanır. Yüce Divan'da konuya bulaşmış herkes, çatır çatır yargılanır. Eğer Halk Bankası'nın genel müdürü, müdür yardımcıları, Reza Zarrab yeniden yargılanmayacaksa belki de en büyük yolsuzluk olayının üstü örtülmeye devam edilecek demektir. Bunun hesabını sorarız."

'SALI GÜNÜ YENİ BOMBA PATLIYOR'

Özel açıklamasının son kısmında hükümete seslenip, Salı günü partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ve önemli açıklamalarda bulunacağının altını çizdi.

Özel yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü belgelerin asılları savcılığa gidecek. Salı gününe kadar genel başkanımızın AK Parti Genel Başkanı'na verdiği süre dolacak. Eğer Reza Zarrab'ı ajanlık yapmakla suçluyorlar ya, belgeleri kimden ve ne karşılığı elde ettiği, Cumhurbaşkanı ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanmazsa, Salı günü yeni bir bomba patlıyor. Salı günü büyük bomba patlayacak. Bu sefer genel başkanınız, Arena'da 25 bin kişinin önünde Zarrab'ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak" diye konuştu. 

DHA

Etiketler: özgür özel
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