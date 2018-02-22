CHP'li Özgür Özel: Baraj ittifakıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çocuk istismarının, herkesin kanını dondurduğunu, herkesi infiale sürüklediğini belirtti.

Çözümün Mecliste olduğunu ifade eden Özel, meseleyi ulusal sorun olarak görüp hep beraber çözmeleri gerektiğini vurguladı.

"İttifak değil iltihak"

Özel, AKP ile MHP'nin imza attığı ve dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunulan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini değerlendirdi.

Yapılan işin ittifak değil, iltihak olduğunu iddia eden Özel, "İki tane baraj sorunu olan partinin bir araya gelip kendi sorunlarını çözmek ama halkın, milletin sorunlarına hiçbir şey söylememek üzere yaptıkları birlikteliğin ürünüdür. İttifak varsa birbirleriyledir, millet, halkla yapılan ittifak yoktur. Baraj ittifakıdır. AKP'nin yüzde 50 baraj sorununu MHP ile çözme; MHP'nin yüzde 10 baraj sorununu AKP ile çözme. Sorunu koymuşlar, çözümü üretmişler. Sorun ne; MHP yüzde 6. AKP barajı geçerse MHP de geçmiş sayılacak meseleninin özü bu." diye konuştu.

Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın, il kongrelerinde "Ey Kılıçdaroğlu, Kemal Bey korkma, çekinme ittifak kapısı sana da açık, gel katıl." dediğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Hani biz gayri milliydik, teröristtik, ülke çıkarları için milli güvenlik sorunuyduk. O zaman milli dediğin ittifaka bizi niye davet ediyorsun? Tek derdin demek koltuk. Binali Bey, hadi oradan senin bu ittifak dediğinin içinde CHP'nin kendi için gördüğü hiçbir şey yok. Biz halk ile ittifak kurarız. Bizim koltuk sevdasıyla, tırnakları koltuğa geçirip de oturmak gibi niyeti olanlarla, onların saltanatı sürsün diye kurulacak ittifakımız yok. Saray, saltanat ittifakına hayır diyoruz. Bundan sonra hiçbir AK Parti'li çıkıp, şöyle, böyle kötüsün demesin. Bana bu kadar kötü diyenle zaten işimiz olmaz. Biz bu kadar kötüysek o zaman Binali Bey niye çağırıyor? Bu da AK Parti'nin tarihi çelişkisi."