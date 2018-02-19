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CHP'li Özgür Özel: Bylock'tan ismi sildirilenler kimler?

19 Şubat 2018, Pazartesi 18:02
CHP Grup Başkanvekili Özel, "AKP ile MHP eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler." açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ile MHP'nin eskiden çift yumurta ikiziyken şimdi tek yumurta ikizine dönüştüğünü savunarak, "Konuşmalar saraydan yazılıyor, iki tarafa da yollanıyor. Bahçeli, değme tiyatro sanatçısının yapamayacağı bir ezberi, sarayın jargonu üzerinden, sarayın kendisine yolladığı metin üzerinden okuyor." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta sonu birkaç görüşmenin ülke gündemine damgasını vurduğunu belirterek, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi olduğunu anlattı.

"Tek yumurta ikizlerine dönüştü"

Hafta sonu pek çok kongrede, "Reis bizi Afrin'e götür." sloganları duyduğunu, Erdoğan'ın da "Önce ben gideceğim." dediğini anlatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da milleti çağırdığını ve milletin de geldiğini söylediğini kaydetti.

Özel, millette bir sorun olmadığını, milletin, demokrasi, vatanı, bayrağı, ülkesinin menfaatleri için çağırılsa da çağırılmasa da geldiğini ifade ederek, "Ama sende sorun var. O gece canlı telefon bağlantısına bağlandı, 'Başbakanım ve ben de meydanlarda olacağız' dedi, sonra 5 gün meydanlarda yok, Ankara'ya 5 gün sonra geldi." dedi.

Bahçeli'nin de Afrin'e gideceğini söylediğini anımsatan Özel, şu görüşlerini paylaştı:

"O ne derse, bu da onu söylüyor. AKP ile MHP eskiden çift yumurta ikiziydi ama son dönemde tek yumurta ikizine dönüştüler. Arada hiçbir fark yok. Konuşmalar saraydan yazılıyor, iki tarafa da yollanıyor, aynı konuşmayı Cumhurbaşkanı da Binali Yıldırım da Bahçeli de yapıyor. Yıldırım, araya parça atıyor, doğaçlama yapıyor, metne çok sadık değil. Ama Bahçeli, metne sadık. Bahçeli, sufle alıyor mu bilinmez ama metne tam sadık. Değme tiyatro sanatçısının yapamayacağı bir ezberi, sarayın jargonu üzerinden, sarayın kendisine yolladığı metin üzerinden okuyor. Saray ne hakarette bulunuyorsa aynısını söylüyor, saray ne savunmada bulunuyorsa aynısını söylüyor, sarayın ne argümanı varsa Devlet Bey'in de o argümanı var. Sayın Bahçeli'den, artık MHP ile bir bağ kurmak, genel başkanı olarak anmak yerine, sarayın sözcüsü, sarayın ortağı, sarayın yancısı gibi ifadelerle bahsetmek hiç olmaza MHP'nin kurumsal kimliğine aidiyet duyan, 60 yıllık partiyi kendisine baba evi bellemiş kişilerin de yüreklerini burkmaz. Çünkü bir tarafının derdinin artık parti değil saray ve saraya destek olduğu açıkça ortada."

"ByLock'tan ismi sildirilenler"

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın, bugün bir gazetede yazdığı köşe yazısına değinen Özel, Ünal'ın yazısından "Dün Fetullah'a neredeyse tapacak kadar Fetullahçıydılar, bugün ise 'FETÖ ile sadece ben mücadele ediyorum' havasındalar. İlçe, il başkanlarını tehdit ediyorlar, belediye başkanlarına şantaj yapıyorlar, devlet memurlarını tasfiye ediyorlar, bürokratlara haksızca ve ahlaksızca saldırıyorlar, milletvekillerine, bakanlara kadar dil uzatıyorlar, iş adamlarını korkutuyorlar, iş adamlarından 'sende Bylock çıkmış ama biz seni kurtarırız' diyerek yüklü miktarlarda paralar çalıyorlar. " bölümünü okudu.

Özel, bu konuya hükümet ve AKP'nin sözcülerinin yanıt vermesi gerektiğini ifade ederek, "Ünal yalan söylüyorsa disipline verilmesi lazım. Ünal'ı disipline vermiyorsanız, kimler, kimleri şantajla tehdit ediyor, şantajla para sızdırılanlar, para karşılığı Bylock'tan ismi sildirilen işadamları, milletvekilleri, bakanlar kimler bunları görmek isteriz. Bu konuda Ünal'dan açıklama beklemiyoruz, o açıklamasını yapmış." dedi.

"İki komşu ülkeye ve halklarına zarar verir"

Özgür Özel, "Suriye devlet televizyonu, rejim yanlısı güçlerin birkaç saate kadar Afrin'e gireceğine" dair haberlerin sorulması üzerine, bu bilginin işlerin kötüye gittiğini gösterdiğini, ilk kez bir komşuyla sıcak çatışma durumuyla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumda gerçek anlamda bir savaştan söz edilebileceğini, bu savaşın kazananı olmayacağını, iki komşu ülkeye ve halklarına zarar vereceğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, bu haberin doğru olmadığı ümidini taşıdığını vurgulayarak, "Afrin'e Suriye ordusu girerse bu Cumhurbaşkanı'nın söylediği büyük laflar nerede olacak? Yeniden bir durum değerlendirmesi yapılmaz, uluslararası camia harekete geçirilerek, bu işe Suriye ve Türkiye açısından çatışmasız bir çözüm bulunmazsa her iki tarafa da kaybettirecek ama bu coğrafya üzerinde emperyalist amaçları olan, bu coğrafya üzerinde çeşitli kazanım hesapları olan dev uluslararası güçlerin hesaplarına gelecek bir çatışma ortamı olabilir. İtidal telkin ediyoruz. Bu sıcak gelişme doğruysa hükümetin Meclise bilgi vermesi gerekiyor. Hiç değilse genel görüşme açılarak tüm partilerin görüşlerinin alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: özgür özel, chp
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