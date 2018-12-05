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CHP'li Özgür Özel: Cumhur İttifakı'nın dışladığı herkes ittifak ortağımızdır

05 Aralık 2018, Çarşamba 20:30
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ''Sadece İYİ Parti değil; 'Cumhur İttifakı' dışında kalan, onların dışladıkları herkes bizim ittifak ortağımızdır'' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panele katılmak üzere Tokat'a geldi.

Panele Özgür Özel'in yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer konuşmacı olarak katıldı. CHP'li Özel, panel öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP ve İYİ Parti arasında, 31 Mart 2019'daki yerel seçim için yapılması planlanan ittifaka ilişkin sorular üzerine Özel, şunları söyledi:

"Yaklaşmakta olan bir seçim var. 17 yıldır tüm seçimleri kazanmakla övünen bir parti ve 60 yıllık Türkiye'nin köklü partilerinden olan bir parti. Anketlere baktılar, hesabı kitabı yaptılar. Tek başlarına hemen hemen hiçbir yerde büyükşehir belediyelerinde başarılı olamayacaklarını gördüler ve birbirlerine ittifak için sarılmış durumdalar. Tabi bunun karşılığında kendileri yerel seçimlerde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen bir ittifak çalışması yürütüyorken, onların dışındaki partilerin böyle bir çabanın içerisinde olmamaları düşünülemez. Biz ilk baştan beri şunu söylüyoruz. 81 milyonun yerel yönetimlerde yönetimine talibiz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. İttifakımızın temel kuralı; geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verilmiş olursa olsun seçmenlerimizle sandıkta gönül ittifakı kurmaktır.''

'BAZI YERLERDE ÖZEL DURUMLAR OLABİLİR'

 

Bazı siyasi partiler gibi bazı yerlerde aday çıkarıp, bazı yerlerde çıkarmama pazarlığı yerine doğru adayları belirleme arayışında olduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

''Liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayacak ve herkesin tercih ettiği iyi belediyecilik, temiz belediyecilik yapacak adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin zorunlu ittifakı gibi değil, onların koltuklarını bırakmamak için mecbur oldukları bir ittifak gibi değil bu bir iyiye dönük, güzele dönük, vatandaşı memnun etmeye dönük bir birliktelik. Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz".

'CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA KALAN HERKES BİZİM İTTİFAK ORTAĞIMIZ'

CHP ve İYİ Parti'nin hangi illerde aday çıkarıp, çıkarmayacağı sorusu üzerine CHP'li Özel, ''Öyle bir şey yok. CHP il pazarlığına girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin liderlerinin ortaya koyduğu iyi niyetli yaklaşımı partimizin tüm teşkilatlarının birbirine karşı sürdürmesidir. Sadece İYİ Parti değil bu 'cumhur ittifakı' diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır.

Sadece İYİ Parti seçmeninden değil, 81 milyon seçmenden bu gönül ittifakına destek vermelerini istiyoruz. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu bıçağın kemiğe dayanması vatandaşın canına tak ettirmiştir. Bundan sonraki süreçte 31 Mart tarihinde Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğum tek konu şudur ki 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyor. İstanbul'u da Ankara'yı da kaybedecekler" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, yarın duyurulması beklenen 200 adayla ilgili açıklanacak iller arasında büyükşehirlerin olup olmadığıyla ilgili ise "Tabi içerisinde bazı büyükşehirlerin de olduğu adaylarımızı Parti Meclisi'nin onayından sonra ilan edeceğiz" dedi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Özgür Özel, chp, iyi parti
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