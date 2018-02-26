CHP’li Özkan: Sandıkta hesap var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Yerel seçimde biz kazanacağız. Milletvekili seçimini de biz kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz kazanıp, bu ucube sistemi yeniden parlamenter demokratik sisteme getireceğiz.” dedi.

Partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşan CHP milletvekili Özkan, “Kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız” dedi. Korkunun ecele faydası yok AKP-MHP seçim ittifakını hedef alan Özkan, “Yanlarına kimi alırlarsa alsınlar, kiminle sandık gasbına dayalı ittifaklarını kurarlarsa kursunlar, biz kazanacağız.” dedi. Özkan, ‘Mühürsüz oyu geçerli kılacağız’ diyor, ‘İki oy pusulasını bir zarfa koyacağız’ diyor, ‘Mührü nereye basarsa bassın geçerli sayacağız’ diyor, ‘Üstüne çizik de atsan geçerli sayacağız’ diyor. Ateş bacayı sarmış. Korkuyla, umutsuzlukla bunları yapıyorlar. Suya düşmüşler, yılana sarılıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları yanlışların cezasını, bu halk sandıkta kesecek. Sonra da biz hesap soracağız. Böyle bırakmayacağız” diye konuştu. DHA

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