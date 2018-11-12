CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez disipline sevk edildi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez disipline sevk edildi.

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ile 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' fiileri nedeniyle 'Gruptan kesin çıkarma cezası' ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı. Sputnik Türkiye

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