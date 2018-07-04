"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

04 Temmuz 2018, Çarşamba 21:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, partinin gündeminde kurultayın söz konusu olmadığını söyledi.

24 Haziran'da CHP'den Aydın milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül için Aydın Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile bir grup partili de katıldı. CHP'li 3 milletvekiline mazbatalarını Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci verdi.

Mazbata töreninin ardından parti binasında yapılan toplantıda seçimi değerlendiren Bülent Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasını belirledik. Genel Merkez önümüzdeki süreçte ne yapacağını çok net biliyor. Son günlerde partide gündemi bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuş, kendi hesabına göre siyaset yapma değil, partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını yerleştirmiştir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu, kişilere koltuk teşhis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk teşhis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını da esaslı bir şekilde oturup değerlendireceğiz. Bizim gündemimizde kurultay söz konusu değildir. Her partili kendi penceresinden bakıyor olabilirler. Düşüncelerini paylaşıyor olabilirler. Ama CHP'nin ne yapacağı bellidir. Türkiye'de koltuk hırsıyla siyaset yapmayan kim var bakıldığında ilk akla gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

'İTTİFAKIN İRADE BİRLİĞİ DEVAM EDECEKTİR'

Millet İttifakı'nın geçen 24 Haziran'daki seçimler öncesinde kurulmuş bir ittifak olduğuna değinen Tezcan, "Seçim öncesi ittifakta bir protokol yapılmıştır. Seçimden sonrasına ilişkin de kuvvetler ayrılığı ekseni üzerinde hedefler koyan bir ittifaktır. Amaç parlamentoda ileriye doğru kuvvetler ayrılığını tahsis etmektir. İttifak, hukuk devletini kurmak, demokrasiyi inşa etme hususunda ortak hareket etme iradesinin ürünüydü. O ittifak tutum belgesinde de seçim sonrasında irade birliği içerisinde olduğumuzu ve seçimlerden sonra da bu irade birliği ittifakının devamı edeceğini ifade ettik. Seçim döneminde olan Millet İttifakı sona ermiş olabilir ama ittifakın irade birliği bu noktada devam edecektir" diye konuştu.

 

DHA

Etiketler: CHP, kurultay, açıklama, 24 Haziran
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Madem öyle niye dışarıdalar?

    Karaman’dan Erdoğan’a: Asalakları temizleyin

    Şanlıurfa'da terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 31 kişi yakalandı

    CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

    AP Türkiye ile müzakereleri askıya alabilir

    Barselona Belediye Başkanı: İnsanların hayatlarının önemsendiği bir Avrupa istiyoruz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Temmuz'da açıklanacak

    YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Muhalefet oyuna gelmesin

    Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha: Savcılığa giderek teslim olmuştu...

    'Nükleer anlaşma'ya ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamar

    Trump yönetiminden tepki çeken bir karar daha

    AB: Uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir

    Dünya Kupası 'favoriler'e yaramadı

    Arbel Gıda'nın sahipleri hakkında gözaltı kararı

    Misillemelerin maliyeti 75 milyar dolar: Trump'a tepkiler artarak devam ediyor!

    Gaziantep'te 'kurutmalık' vakti...

    En çok kullanılan sosyal medya ağı İran'da yasaklanıyor

    Ürdün, iki sınır kapısını daha açacak

    EGM aileleri uyardı: Anne ve babalar dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımız ittihadda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    Genel

    Arbel Gıda'nın sahipleri hakkında gözaltı kararı
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.