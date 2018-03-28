CHP’li Tüm: İktidar silâhlanmaya karşı duyarsız

Türkiye’de 25 bin ruhsatsız silah olduğu söyleniyor.

Kamuoyunda sıkça tartışılan kadın cinayetlerinin yüzde 80’i ateşli silahlarla işleniyor. Kadın cinayetleri yüzde 1400 arttı.

Öldürülen kadınların büyük bir bölümü 16-17 yaş arasındaki çocuklar. Silahlanmaya karşı bir hareket başlatan CHP’nin Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Seyr-i Sabah programında iktidarın verdikleri soru ve araştırma önergelerini engellediğini, silahlanmaya ve cinayetlere karşı duyarsız kaldığını anlattı;

Bildiğiniz gibi ülkemizde silah kullanımı korkunç boyutlara ulaştı. Her gün insanlarımız sokak ortasında iş yerinde hayatını kaybediyor. Son üç yılda yüzde 61 artış görülüyor bu olaylarda. 2 bin 187 kişi öldürüldü, 3 bin 529 kişi yaralandı. Umut vakfı verilerine göre, kadın cinayetlerinin yüzde 80’i ateşli silahlarla işlendi. Bunlar med- yaya yansıyan rakamlar. Yansımayanları bilmek çok zor. Ülkemiz silâhların en kolay alınabildiği ülkelerden biri. Bugün internetten bile silah satın alabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl internetten alınan bir silahla 17 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Tüm bu cinayetler artarken bireysel silâhlanmanın araştırılması talebimiz milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İçişleri Bakanlığı, tüm artan cinayetlere rağmen, mermi hakkını 5 kat artırarak 1000 adede çıkardı. İktidar sadece silâhlanma konusunda değil toplumsal konularda kör ve sağırı oynuyor. Ciddi bir itirazları yok. İşin tehlikeli boyutta olmadığını söylüyor. Parmak kaldırıp reddediyorlar.”