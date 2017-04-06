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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

CHP'li vekile bıçaklı saldırı girişimi

06 Nisan 2017, Perşembe 18:47
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve bir grup partili, referandumda 'hayır' oyu verilmesi için Talas İlçesi'nde esnafı ziyaret ederken, alkollü olduğu ileri sürülen akvaryumcu Abdullah Ateş'in bıçaklı saldırı girişimiyle karşılaştı. Partililerin etkisiz hale getirdiği Ateş, polis tarafından gözaltına alındı.

Milletvekili Çetin Arık yanında CHP Talas İlçe yöneticileri ile bir grup partiliyle referandum kampanyası kapsamında esnaf ziyaretine çıktı. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki işyerlerinden bir petshopa giren Arık ve partililerin 'hayırlı işler' dediği esnaf 43 yaşındaki Abdullah Ateş, CHP'lilere tepki gösterdi. Milletvekili Çetin Arık ile tartışan Abdullah Ateş, iddiaya göre göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekiline hakaret ve küfür etmeye başladı. .

CHP'liler yaptığının doğru olmadığını söyleyip buradan çıkarken, eline aldığı büyük bir bıçakla "Hepinizi öldüreceğim" diyerek saldırı girişiminde bulunan Abdullah Ateş, müdahale eden CHP'lile tarafından etkisiz hale getirildi ve polise ihbarda bulundu.

Gelen polisler Abdullah Ateş'i gözaltına aldı ve olayda kullandığı bıçağa el koydu. Milletvekili Çetin Arık ve partililer şikayetçi olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. CHP heyetine saldırmaktan hakkında işlemler süren şüpheli Abdullah Ateş'in alkollü olduğu ileri sürüldü.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Kulular, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

ARIK: SALDIRILAR BİZİ YILDIRMAYACAK'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını söyledi. Arık, olayı şöyle anlattı:

"Talas ilçesindeki esnafımızı ziyaret ederken, bir akvaryumcuya girdik ve 'İyi günler, hayırlı işler' diledik. Oradaki kişi, önce Genel Başkanımız hakkında, partimiz hakkında bizlere galiz küfürler etmeye başladı, sinkaflı konuştu. Biz, kendisine bu tavrının doğru olmadığını söyleyince de tezgahından aldığı bir bıçakla 'Hepinizi keseceğim' diyerek saldırdı. O anda işyerinde 2'si kadın 5 partili arkadaşımız vardı ve onlar beni ben de onları korumaya çalıştım. O sırada dışarıdaki partili arkadaşlarımız geldi, yandaki bir esnaf da emniyete haber vermiş, polisler geldi. Saldırı olayı böyle oldu."

Toplumun bu kadar kutuplaştırılmasının doğru olmadığını belirten Çetin Arık, "Hayır diyenlerin terörist gibi gösterilmesi, PKK'nın, FETÖ'nün yanına itilmeye çalışılması, işte halkta da böyle saldırılara yol açıyor. Olay olduktan sonda valimiz aradılar, emniyet müdürümüz, ilçe emniyet müdürlüğüne geldi ve olayı yürütüyorlar" diye konuştu.

DHA

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