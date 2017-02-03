CHP'li vekilin divandan istifası istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek haberleşme giderleri sebebiyle tartışmalara sebep olan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek haberleşme giderleri sebeiyle tartışmalara sebep olan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi.

Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan Türkmen'in haberleşme giderlerinin yüksekliği ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin bu tür giderlerine ilişkin üst limitin bulunmamasıyla ilgili siyasetçiler de çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir." demişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Başkanlık Divanı üyeleri ile bir kısım milletvekillerinin haberleşme giderlerinin sınırsız olmasıyla ilgili bir kararın bulunduğunu, ancak bu kararın ölçüsüzlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen'in yaptığı harcamanın, 2016 yılında 1,2 milyon liraya yakın olduğunu ifade eden Elitaş, "Sayın milletvekili, hemen hemen 50 milletvekilinin yaptığı harcamayı gerçekleştirmiş." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkmen'in iletişim giderlerine ilişkin, "Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde." değerlendirmesinde bulunurken, Başkanlık Divanı üyeleri de dahil olmak üzere milletvekillerinin giderlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti. Altay, bu yönde partisinin girişimde bulunacağını da açıkladı.

Milletvekillerinin devlete maliyetinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğini dile getiren Altay, "Sayın milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Ama burada bir art niyet yok. Rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu." demişti.