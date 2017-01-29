CHP'li vekilin faturası TBMM'yi karıştırdı

Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası, Meclis'i karıştırdı.

Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'ın haberine göre, anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM'de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası, Meclis'i karıştırdı. Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi. Dün akşam saatlerinde de 'rekor' kıran vekilin CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen'in hem telefon konuşmaları hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

TÜRKMEN: ŞOKE OLDUM

Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise şunları söyledi:"Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis'teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam."

DİVANA SINIRSIZ

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

MECLİS YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderine ilişkin açıklama yaptı. Türkmen, giderlerin fazlalığından meclis yönetimini sorumlu tuttu ve fahiş fiyata hizmet alındığını öne sürdü.

Anayasa görüşmelerinin ardından tatile giren mecliste, milyonluk fatura tartışması yaşanıyor.

Son yapılan divan toplantısında, Meclis İdari Amiri AKP'li Salim Uslu isim vermeden, bir katip üyenin haberleşme ve posta giderlerinin 1 milyon 200 bin lirayı bulduğunu söyledi.

O ismin, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Yazılı bir açıklama yapan CHP’li Elif Doğan Türkmen, maliyetlerden haberi olmadığını belirtti.

Türkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meclis yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığımı düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir."