CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP milletvekili Enis Berberoğlu için müebbet, Can Dündar ve Erdem Gül İçin 10 yıl hapis istedi.

MİT TIR' ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istendi. Ayrıntılar geliyor... DHA

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