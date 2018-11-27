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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz

27 Kasım 2018, Salı 15:32
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Açıklama yapıyor beyefendi, 'Silahlı teröristle soğanı olan terörist arasında hiçbir fark yoktur.' Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen maaşlarının en az 6 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Öğretmenlere Ek Gösterge

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırı altında aylık almaması gerektiğini ifade ederek, Öğretmenler Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini söyledik. AK Parti iktidarından da, MHP'den de, İYİ Parti'den de, HDP'den de bekliyoruz. Gelin öğretmenlere ek göstergeyi hep birlikte verelim. Üstelik kanun teklifimizi de verdik. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Öğretmen kardeşlerimin bunu bir kenara yazmasını istiyorum" diye konuştu.

Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilmesini gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ücretli öğretmenler asgari ücretin yarısı kadar ücret alıyor. Gelin Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. Öğretmenin ayrımcılığı olmaz. Öğretmenlere en az ayda 6 bin TL ücret ödenmeli" dedi.

'TAŞIMALI EĞİTİME SON VERİLMELİ'

Okullarda öğretmen açığımız var. Türkiye genelinde 153 bin öğretmen açığı var. Taşımalı eğitime son verilmeli. Eğitimde devlet okullarına her türlü destek verilmeli. Hala sabah ve öğlenci olan okullar var, ikili eğitim var.

Erdoğan iktidar olmadan önce bütün meydanlarda çay ve simit hesabı yapıyordu. 16 yıllık kesintisiz yönetim ve bir Türkiye gerçeği. 1.75 lira simit, 1.75 lira çay. 5 kişilik bir aile hiçbir şey yemesin. üç öğün bir çay ve simit tüketsinler. Bir kişinin harcaması 10.50 lira. Beş kişinin 52.50 lira. Bunlar 30 gün 1575 lira. Asgari ücret 1603 lira. Arada 28 lira kalıyor. 28 lirayla okul parası, elektrik parası, su parasını nasıl karşılayacak?

'EN BÜYÜK DEPOYU TMO YAPIYOR, EN BÜYÜK TERÖRİST O'

- Şimdi gündemin en önemli konusu soğan. Soğan baskınları yapıyorlar. Açıklama yapıyor beyefendi, 'Silahlı teröristle soğanı olan terörist arasında hiçbir fark yoktur.' Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz. Soğanı neden depoladınız? Nereye koyacak bu soğanı? Tarımda en büyük depoyu TMO yapıyor. En büyük terörist o, orayı da dağıt o zaman. 2 milyon ton soğan üretmesi lazım Türkiye'nin. Bunun altına düşerseniz soğan ithal etmeniz gerekir. Soğan 5 liraya çıktı, kim getirdi bu hale? Bir şeyi öğrendik, soğan üreticileri terörist kimliğine kavuştu.

Son iki yılda köprülere yüzde 157 zam yapıldı. Buna müdahale eden var mı? Bu zam insafsızdır diyen var mı bizim dışımızda? Bunun adı soygun, vurgun değil mi? Gittiler Sudan'da 780 bin 500 hektar arazi kiraladılar. Bakan oraya gitmiş, Türk yatırımcıları Sudan'a davet ediyor. Türkiye'de bir karış bile yer yok. Sudan'da üreteceğiz buraya getireceğiz. Asıl hedef Türkiye'de çiftçiyi bitirmek.

Ekonomiden anlamayan damadı getirip devletin ekonomisinin başına oturttun. Vatandaşı borç batağına soktular. Perişan vaziyette vatandaş.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Kılıçdaroğlu, soğan üreticileri
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