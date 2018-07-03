CHP MYK'sı olağanüstü toplantı kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) perşembe günü olağanüstü toplanıyor.

CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. Buna göre CHP kurmayları, 5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 11:00'de bir araya gelecek.

Partinin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdiği Muharrem İnce, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve kurultay teklifinde bulunduğunu söylemişti.

İnce, "Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarını 'siyasi nezaketsizlik' olarak nitelerken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da olağanüstü kurultayın gündemde olmadığını vurgulamıştı.

Kararın karşılıklı olarak bu açıklamaların ardından alınması dikkat çekti.