CHP’nin Antalya adayı belli oldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Ekim’de kendisini Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklayacağını duyurdu.

Yerel seçim için aday adaylığı başvurularının 1 Ekim itibariyle başladığı CHP’de aday isimleri de öne çıkmaya başladı. CHP’nin hedef yaptığı illerden Antalya’da ise adayın netleştiği öne sürüldü. Gazete Duvar’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu ilçesinde katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Böcek, “15’inde nasip olursa genel başkanımız adaylığımı açıklayacağını söyledi. 25 yıllık siyasi hayatımı büyükşehirde devam ettirmek istiyorum” dedi. Antalya Büyükşehir’i yönetmeye hazır olduğunu anlatan Muhittin Böcek, adaylığının açıklanmasıyla birlikte projelerini kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti.

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