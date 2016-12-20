CHP'nin 'terörü konuşalım' önerisi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, terör olaylarıyla ilgili grup önerisi kabul edilmedi.

CHP, TBMM Danışma Kurulunun toplanmaması üzerine grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

Öneri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, terör olaylarıyla ilgili Genel Görüşme yapılmasını istediklerini belirterek, AKP Grubu'na, "Ortada bu kadar can verilirken sizin içiniz acımıyor mu? Üzüm yemek istiyoruz, bağcı dövmek değil. Gelin terörle mücadeleyi konuşalım." çağrısında bulundu.

Hükümetin terörle mücadele edemediğini savunan Altay, "Hangi olayın istihbaratını alıyor hükümet? MİT ne işe yapar? Bu kanlardan hükümet sorumlu. Bundan kaçamaz. Başsağlığı dileyen bir hükümet olabilir mi? Allahım bu son olsun. Olan fakir fukaranın çocuğuna oluyor. Ben 10 yıldır bir tane kravat takan şehit ailesi görmedim. Dün Sinop'ta defnettiğim şehidin köyünün yolu yok. Allah bize böyle bir iktidar nasip etmesin. Her gün kanın, gözyaşının olduğu bir ülkede iktidarı içime sindirmem. Lübnan ile özdeşleşen bir ülkede sanayi ayakta kalmaz." diye konuştu.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, terörle mücadelenin milli politika olması gereğine işaret ederek, terörist ve terör örgütleriyle mücadelede vatandaşların zarar görmemesi, güvenlik birimlerinin moralini zayıflatacak tutum ve davranışlardan uzak durulmasını önemsediklerini söyledi.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, öneri lehinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikastin normalde savaş çıkarabilecek bir olay olduğunu belirterek, "Türkiye ile Rusya arasıdaki asimetrik ilişki derinleşecektir. Yaşananların nedeni, yanlış Suriye politikasıdır. Dış politikada arı gibi çiçekten çiçeğe konamazsınız. İçişleri Bakanı derhal istifa etsin. Ölenin haddi hesabı yok. HDP'lileri içeri atmakla meşgul olan, il ve ilçe binalarımız yakılırken telefonlarımıza çıkmayan İçişleri Bakanı gitsin bu teröristlerle uğraşsın." görüşüne yer verdi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sataşma gerekçesiyle söz alarak, terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Bunların kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu terör örgütü ve destekçileri yok olup gidecek." dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de "Türk-Kürt-Arap" sorunu olmadığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetlerimiz Kürtlere karşı olmamıştır ama biz Kandil'e karşıyız. Türkiye, sadece Türklerin yaşadığı ülke olamaz. ABD'de böyle değil mi? 50 bin çeşit ırk, din var. Kavga mı ediyorlar ama bizi etkiliyorlar. Burada maşa olan insanlar ve örgütler, Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Terörle mücadele hepimizin görevidir. Terörü önlemek için 15 Temmuz ruhunu kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.