"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

CHP'nin 'terörü konuşalım' önerisi kabul edilmedi

20 Aralık 2016, Salı 21:50
TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, terör olaylarıyla ilgili grup önerisi kabul edilmedi.

CHP, TBMM Danışma Kurulunun toplanmaması üzerine grup önerisini Genel Kurula taşıdı. 

Öneri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, terör olaylarıyla ilgili Genel Görüşme yapılmasını istediklerini belirterek, AKP Grubu'na, "Ortada bu kadar can verilirken sizin içiniz acımıyor mu? Üzüm yemek istiyoruz, bağcı dövmek değil. Gelin terörle mücadeleyi konuşalım." çağrısında bulundu. 

Hükümetin terörle mücadele edemediğini savunan Altay, "Hangi olayın istihbaratını alıyor hükümet? MİT ne işe yapar? Bu kanlardan hükümet sorumlu. Bundan kaçamaz. Başsağlığı dileyen bir hükümet olabilir mi? Allahım bu son olsun. Olan fakir fukaranın çocuğuna oluyor. Ben 10 yıldır bir tane kravat takan şehit ailesi görmedim. Dün Sinop'ta defnettiğim şehidin köyünün yolu yok. Allah bize böyle bir iktidar nasip etmesin. Her gün kanın, gözyaşının olduğu bir ülkede iktidarı içime sindirmem. Lübnan ile özdeşleşen bir ülkede sanayi ayakta kalmaz." diye konuştu. 

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, terörle mücadelenin milli politika olması gereğine işaret ederek, terörist ve terör örgütleriyle mücadelede vatandaşların zarar görmemesi, güvenlik birimlerinin moralini zayıflatacak tutum ve davranışlardan uzak durulmasını önemsediklerini söyledi. 

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, öneri lehinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikastin normalde savaş çıkarabilecek bir olay olduğunu belirterek, "Türkiye ile Rusya arasıdaki asimetrik ilişki derinleşecektir. Yaşananların nedeni, yanlış Suriye politikasıdır. Dış politikada arı gibi çiçekten çiçeğe konamazsınız. İçişleri Bakanı derhal istifa etsin. Ölenin haddi hesabı yok. HDP'lileri içeri atmakla meşgul olan, il ve ilçe binalarımız yakılırken telefonlarımıza çıkmayan İçişleri Bakanı gitsin bu teröristlerle uğraşsın." görüşüne yer verdi. 

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sataşma gerekçesiyle söz alarak, terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Bunların kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu terör örgütü ve destekçileri yok olup gidecek." dedi. 

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de "Türk-Kürt-Arap" sorunu olmadığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetlerimiz Kürtlere karşı olmamıştır ama biz Kandil'e karşıyız. Türkiye, sadece Türklerin yaşadığı ülke olamaz. ABD'de böyle değil mi? 50 bin çeşit ırk, din var. Kavga mı ediyorlar ama bizi etkiliyorlar. Burada maşa olan insanlar ve örgütler, Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Terörle mücadele hepimizin görevidir. Terörü önlemek için 15 Temmuz ruhunu kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu. 

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi. 

AA

Okunma Sayısı: 532
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    1 Ocak 2017'den itibaren başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.