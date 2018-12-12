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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

12 Aralık 2018, Çarşamba 19:41
CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimde ittifak konusunda anlaştığı belirtildi.

CNN Türk’ten Ünal Kaya’nın haberine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da İYİ Parti, CHP’yi destekleyecek. Mersin’de ise 2 partinin aday çıkartacağı öğrenildi.

Belediyelerin CHP’de olduğu Tekirdağ, Aydın, Muğla ve Hatay’da da İYİ Parti CHP’yi destekleyecek.

Anlaşma sağlana ve henüz isimleri öğrenilemeyen diğer illerde ise CHP İYİ Parti adaylarını destekleyecek. Bu iller arasında Denizli, Kocali, Samsun, Trabzon ve Ordu’nun olduğu öne sürüldü.

İttifakta anlaşma

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat: 20.00'de CHP Genel Merkezi'nde görüşeceği öğrenildi. 

Öte yandan iki partinin ittifakta anlaştığı öğrenidi. Heyetlerin görüşmesinde Ankara, İstanbul ve İzmir adayının CHP'li olması kararına varıldı. Antalya ve Adana'da CHP'nin adayı ittifakı temsil edecek.

CNN Türk

Etiketler: İttifak
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