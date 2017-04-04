CHP'ye şarkı vermeyen sanatçı konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bana bir masal anlat baba şarkısını kullanmak istedik. Korktular, vermediler. Asla onlara da sanatçı demiyorum" diye tepki göstermesine şarkının bestecisi müzisyen Cengiz Onural, "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını istiyorum" diye yanıt verdi .
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, "Bana bir masal anlat baba" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini belirterek şarkının bestecisine, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın" demişti.
"ŞARKILARIMIN POLİTİK FARKLILIKLAR DIŞINDA KALMASINI İSTİYORUM"
Şarkının bestecisi Cengiz Onural, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şu yanıtı verdi: "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını istiyorum. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor."