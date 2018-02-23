CHP yüzde 10 barajının kaldırılmasını teklif etti

AKP ile MHP’nin yüzde 10 seçim barajını koruyan ve seçim ittifaklarına imkan tanıyan yasa teklifinin ardından CHP’den seçim barajının tamamen kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi geldi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre; 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nda yer alan yüzde 10’luk seçim barajı kaldırılıyor. 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nda da yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması düzenlemesi doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Seçim barajının neden kaldırılması gerektiği de yasa teklifinin genel gerekçesinde anlatıldı. Gerekçede, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu siyasi krizin temelinde, milletin egemenliğinin temsil edildiği TBMM’nin gücünü azaltarak, yürütmenin gücünü arttıran ve Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanıyan 12 Eylül Anayasası’nın yattığı kaydedildi. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bugünkü siyasi krizin, parlamenter demokrasiyi güçlendirerek, güçler ayrılığı ilkesini ve hukukun üstünlüğünü egemen kılarak, Cumhurbaşkanlığını parlamenter demokratik sisteminin tanımladığı sınırların içerisine alacak reformlar yaparak aşılabileceği kaydedildi. DHA

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