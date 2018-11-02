Çiçek ithalatı da ‘sır’ oldu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından ithal edilen çiçek, fidan ve çiçek tohumlarıyla ilgili istatistiki bilgilerin kamuoyuyla açıklanması için, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a yazılı soru önergesi verdi.

Bakan Pekcan, ithalat yapan firma bilgilerinin ticari sır kapsamında olduğu gerekçesiyle önergeyi cevapsız bıraktı. Gürer, yazılı soru önergesinde şunları sormuştu: “Ülkemize 2017 ve 2018 Temmuz ayı itibariyle ithal çiçek tohumu girişi yapılmış mıdır? Kamu kurum kuruluşları ve belediyeler ithal çiçek ve fidan getirmiş midir? Getirdilerse bahsi geçen zaman aralığında getirilen ithal çiçek ve fidanın ayrı ayrı tutarı ne kadardır? Hangi özel şirketler ne kadar çiçek, çiçek tohumu ve fidan ithal etmiştir, ithal edilen bu ürünlerin tutarı nedir?” Önergeyi cevaplandıran Bakan Ruhsar Pekcan, Gümrük Kanununun 12’nci ve Gümrük Yönetmeliğinin 30’uncu maddeleri gereğince “ticarî sır niteliğinde firma bilgilerinin” açıklanamayacağını bildirdi. Ankara – Fatih Karagöz

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