AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de giriş yaptığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili olarak “En zor durum bu durum. Ne olduğuna dair şüpheler var, ama kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil. Ancak durum kamuoyunun yansıdığı gibiyse hiçbir şekilde bu işin üzerini örtme Suudi Arabistanlıların da yapabileceği bir şey değildir. Eğer gerçekten böyleyse ciddî hukukî sonuçlarının olması lâzım” dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi; “Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor. Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.

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