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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Çiftlik Bank olayı'' hakkında konuştu

21 Mart 2018, Çarşamba 08:15
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Gül'ün Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin açıklamaları:

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım."

 

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Etiketler: abdulhamit gül, çiftlik bank
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