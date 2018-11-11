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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Cihangir İslam'ın Rize'de konferans vereceği salonun rezervasyonu iptal edildi

11 Kasım 2018, Pazar 21:37
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki konferans yapılacağı salonunun rezervasyonu, Belediye Başkanı tarafından iptal edildi.

"O gerçekten emir kuludur"

İlçeye gelerek duruma tepki gösteren İslam, "Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz" dedi. Konuyla ilgili Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bu tasarruf sadece bana aittir" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Saadet Partisi ilçe teşkilatı tarafından Prof.Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans programı planlandı. Bugün saat 18.00'de yapılması planlanan konferans için Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki salonun rezervasyonu yapıldı. Konferansın günü ve saatiyle ilgili partililer ve vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak dün gece Saadet Partisi İlçe Başkanı Hamza Eksilmez açıklama yaparak, konferansın yapılacağı belediye kültür merkezi içerisindeki salon rezervasyonunun Ardeşen Belediyesi tarafından iptal edildiğini söyledi.

T24

Etiketler: Rize, Ardeşen, Cihangir İslam
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