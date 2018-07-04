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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çıray'dan 'Millet İttifakı' açıklaması

04 Temmuz 2018, Çarşamba 15:54
İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın 24 Haziran seçimi sonuçlarını değerlendireceğini belirterek, partinin Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiği süreci dikkatle izleyeceğini, milletin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.

"Millet İttifakına ihtiyaç kalmamıştır"

Çıray, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız." karşılığını verdi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savunan Çıray, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim."

AA

Etiketler: iyi parti, millet ittifakı, seçim
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