Çıray: İşte size bir beka sorunu

ABD’nin Fırat’ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırlarına gözlem noktaları kurulacağını ilan etmesinin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum” şeklindeki açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çıray tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray konuyla ilgili olarak Akar’ın, “Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum “Basın sözcüsü müsünüz? Acziyet göstermeyin. Gereğini yapın muhalefet yanınızda olacaktır” dedi. Çıray yaptığı yazılı açıklamada, “İşte size bir beka sorunu. Fırat Kalkanı Harekâtı ile başlayan ve bugüne kadar bölgedeki ikili görüşmelerin tümünde Türkiye’yi temsil eden Sayın Akar’ın bu açıklaması millî güvenliğimiz açısından büyük endişe ve derin kaygılar yaratacak bir niteliktedir. ABD’nin güneyde adeta sınır komşumuz olduğuna dikkat çeken Çıray, PYD ve YPG terör örgütlerinin de bu gözlem noktalarıyla resmi olarak ABD himayesine alındığını belirterek, açıklamasını “Erdoğan hükümetinin Millî Savunma Bakanı olan Sayın Hulusi Akar’ın millî güvenliğimizi her türlü tehdide açık hale getiren pasif tavrını ve acziyet dolu politikalarını da kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya