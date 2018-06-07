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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çok seçenek dengesini bozdu

07 Haziran 2018, Perşembe 17:10
İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Çok seçenek Sayın Erdoğan’ın dengesini bozdu” dedi.

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, gazeteci Nevşin Mengü’nün sorularını cevapladı. İç siyasetten dış politikaya, ekonomiden basın özgürlüğüne dek birçok konuya değinilen röportajda Akşener, CHP ve Saadet Partisi’nin de içerisinde yer aldığı Millet İttifakı’nın sağlanması için yürüttükleri görüşmelerin perde arkasını anlattı. HDP ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Akşener, “Görüşmenin öznesi HDP değildi. Görüşmenin öznesi Sayın Abdullah Gül’ün çatı aday olmasıydı. Ben ona karşı çıktım” dedi. “HDP olsaydı, ‘Ben bu ittifakta olmazdım’ der miydiniz?” sorusuna Akşener, “Konuşulmayan bir konu üzerinden cümle kurmak doğru değil. Yani hiç böyle bir şey konuşulmadı. Sadece Sayın Abdullah Gül için konuşuldu” cevabını verdi.

Tayyip Bey şimdiye kadar kutuplaştırarak kazandı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener FOX TV canlı yayınına da katıldı. Buradaki konuşmasında Akşener, “Erdoğan rakiplerini seçer. Sonra ona başlar vurmaya. Türkiye’de şimdi 3. Bir yol çıkıyor. Türkiye’de siyaset değişti. Tayyip Bey kutuplaştırarak kazandı şimdiye kadar. DYP, ANAP gitmiş; o seçmenler hep Tayyip Bey’e oy attı. Ben de geç kalmış olabilirim. Ben şimdi “Hayır” diyorum. Çok kararlıyım bu söylemimde” dedi. Program reytinlerde 1. sıraya yerleşirken FOX TV çalışanı İsmail Küçükkaya, “Meral Akşener’in dün akşamki reytingini siyaseti takip eden ve anlamaya çalışan herkes incelemeli. Türkiye sosyolojisi, izleyici tercihi ve politik psikoloji açısından önemli bir veri” diye yazdı.

“Thatcher eskide kaldı”

İYİ Parti’nin Türk siyasî yelpazesinde tam merkezde yer aldığını belirten Akşener, “Her iki alandan da oy alabilir Türkiye’deki tek siyasî parti biziz” dedi. Akşener, partisini “Batıda CHP ve AKP arasında tercihe zorlanan seçmenin bir üçüncü tercihiyiz” sözleriyle anlattı. “Türkiye’de Anadolu sizce, kadına oy verir mi?” sorusuna ise Akşener, “Vermez mi? Türkiye’de kadınlar uzunca bir zamandır ya da yani açığa çıkmıştır veya artmıştır... Kadınlarda da bir dolmuşluk var. Ve kadınlarda da tahmin etmeyeceğimiz derecede bir talep var... Ve bütün mitinglerimizin yüzde 50’ye yakını kadın” dedi. Batı basını tarafından İngiltere’nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher’a benzetilen Akşener’e gazetecilerin yaptığı bu benzetme de soruldu. Akşener, “Sayın Thatcher çok eskide kaldı. Yeni neslin dünyaya bakışıyla o dönemin insanlarının dünyaya bakışı çok farklıydı. Ben yeni nesli anlamaya çalışıyorum” cevabını verdi.

Etiketler: meral akşener
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