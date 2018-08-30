Çözmemiz gereken sorunlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödül töreninde konuştu.

İsim vermeden ABD’yi eleştiren Erdoğan, “Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. NATO’da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiçbir cümle ifade edemez” dedi. Türkiye’nin ekonomi üzerinden sıkıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti; “Türkiye’nin çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcut. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurt dışındaki dostlarımız da çok ciddî kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.” AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.