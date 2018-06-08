‘Cumhur İttifak’ı çatırdıyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin” dedi.

MHP’nin resmi Twitter adresi ise Bahçeli’nin sözlerini efektler kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. AKP ile Cumhur ittifakı kuran MHP, bir süredir ittifak ortağı AKP ile özellikle ‘af tartışmaları’ üzerinden polemiğe girdi. MHP, başta Alaattin Çakıcı gibi isimler olmak üzere ısrarla bir af yasasının çıkarılmasını istiyordu. Ancak AKP tarafından bu taleplere olumsuz yanıtlar geldi. Son olarak bugün partisinin Kayseri’deki istişare toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefinde AKP’li milletvekili ve milletvekili adayları vardı. Hiddetlenerek konuşan Devlet Bahçeli, “AKP’li milletvekili adayları, kendinize dikkat edin” diye uyarıda bulundu. Bahçeli’nin AKP’li vekilleri hedef aldığı bu sözlerini ise MHP’nin resmi Twitter adresi, zoom ver yıldırım efekti kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçeli görüntülerde, “Seçimlere çok az bir süre kaldı. ‘Cumhur ittifakı’nı gölgelemek, ‘cumhur ittifakı’nı dağıtmak, ‘cumhur ittifakı’ üzerinde oyunlar kurmak, bu vesileyle Yenikapı ruhu ve ittifak hukukunu zedeleyen özellikle AKP’li milletvekili adayları… Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İttifakımız, AKP ve MHP’dir. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle biliniz” sözlerini kullandı.