‘Cumhur İttifak’ı sıkıntıda

AKP ve MHP’nin 30 büyükşehirde kurduğu ittifakı illere genişletme kararı MHP’li bir milletvekilince “Ortak kötü durumda” sözleriyle yorumlandı.

İyi Partili bir yönetici de, “İktidar partisi ittifaka aşırı bir özgüvenle girdi ama şimdi pabucun pahalı olduğunu görünce yeni arayışlara yöneldi. Birçok yerde kaybediyorlar. Bunu fark ettikçe çıkış yolu arıyorlar” dedi. Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, henüz resmi bir ilan yapılmadı ama konuşulan iller arasında CHP’li belediyelerce yönetilen Burdur, Sinop, Giresun, Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Çanakkale ve Yalovaile kayyım atanan HDP’li belediyeler Ağrı ve Iğdır’ın olduğu biliniyor. Ayrıca büyük bir yarışın yaşanması beklenen Kars da ittifak için konuşulan iller arasında.

Adayı önde olan kalacak

AKP’li yetkililerin açıkladığı formüle göre, görüşülen illerde Saray İttifakı içinde hangi parti önde ise o partinin adayı kalacak, diğer partinin adayı çekilecek. Bu şekilde adayların teke düşürüleceği il sayısının 10’un üzerinde olacağı konuşuluyor. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin teslimine yaklaşık 2 hafta kala, 30 büyükşehirde işbirliği yapan Saray ittifakı bu işbirliğini illere de genişletme kararı aldı. AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Mehmet Özhaseki, ittifakın genişlemesi ile ilgili ilk açıklamasında, “Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek” dedi. MHP ile tekrar başlayan temaslar sırasında da Özhaseki, “20 civarında il üzerinde görüşüyoruz” açıklaması yapmıştı.